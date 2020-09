La Ville de Neuchâtel propose l’outil smartvote pour les élections communales

De quel candidat vous sentez-vous le plus proche ? L’outil smartvote est disponible pour aider l’électeur à faire son choix en Ville de Neuchâtel. Ce site internet propose 48 questions, auxquelles 204 candidats de la commune nouvellement fusionnée ont répondu. Les intéressés doivent répondre aux mêmes questions, puis la plateforme calcule avec quel candidat ou quelle liste le participant est le plus proche. Les questions portent sur des sujets variés, de la légalisation du cannabis à l’évolution des impôts. C'est la première fois que cet instrument est proposé en Ville de Neuchâtel. La Chancellerie espère ainsi stimuler la participation, et aider les citoyens à faire leur choix parmi les candidats issus de quatre communes différentes, soit Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel et Valangin. /comm-lfe