Ils se battent pour leur épicerie

L’épicerie de la Chaux-du-Milieu est en danger. Ses propriétaires vont partir à la retraite fin octobre et aucun repreneur n’a été trouvé. Devant ce constat et la crainte de voir le commerce disparaitre, la coopérative des Trois Sapins a été créée par des habitants du village. Ils ont lancé une récolte de fonds pour racheter l’épicerie, seul lieu de subsistance de la commune et qui fait aussi office d’agence postale.

Grâce au soutien de la population, 30'000 francs ont déjà pu être récoltés sous forme de dons ou de parts sociales dans la coopérative. Les initiateurs du projet espèrent en récolter encore le double. Un financement participatif a d’ailleurs été lancé avec l’objectif de toucher au-delà de la vallée de la Brévine.

Si la coopérative des Trois Sapins arrive à son but, elle pourrait reprendre l’épicerie dès le 1er janvier en y nommant une gérante. Les propriétaires actuels seraient alors prêts à repousser leur départ à la retraite pour éviter une fermeture de deux mois, qui conduirait à la perte de l’agence postale.