Élections communales : La Chaux-du-Milieu

Il n’y aura pas d’élection à La Chaux-du-Milieu : la liste présentée par l’entente comporte 13 noms, soit le nombre de sièges à pourvoir au Conseil général. Par rapport à la législature précédente, sept nouveaux visages apparaissent au législatif. Par ailleurs, la parité est presque réalisée, avec six femmes sur treize. Ça coince au Conseil communal : aucun des cinq membres de l’exécutif n’est partant pour un nouveau mandat. A ce jour, deux personnes sont prêtes à se lancer, mais il en faudra trois de plus d’ici à la séance constitutive. Si aucun candidat ne sort du bois d’ici à la fin de l’année, La Chaux-du-Milieu pourrait se retrouver sous la tutelle de l’Etat. L’usure des anciens conseillers communaux s’explique notamment par des décisions difficiles à prendre ces dernières années, et la difficulté pour la population de les comprendre. C’est l’avenir du collège qui provoque la grogne. Pour maintenir des classes au village, il faudrait davantage d’élèves, en provenance de La Brévine, mais la mise en place d’un transport scolaire coûterait trop cher pour les finances de la petite commune. Les cinq membres de l’exécutif n’en peuvent plus des critiques et des attaques incessantes dans ce dossier et préfèrent jeter l’éponge. A noter que plusieurs nouveaux conseillers généraux se sont inscrits sur la liste dans le seul but de défendre l’école du village. /mwi





Notre dossier spécial Élections communales 2020