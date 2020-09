Élections communales : Les Planchettes

Ce n’est pas parce que suffisamment de candidats ont été trouvés et qu’une élection au Conseil général peut se faire, avec 14 prétendants pour 11 sièges, que tout va pour le mieux aux Planchettes. Non. De l’aveu même de Planchottiers, trouver des citoyens, c’est aujourd’hui difficile. La population a une multitude d’occupations, et la marge de manœuvre des autorités communales est réduite, de surcroît dans une commune de 212 habitants.

Pour conserver une école dans le village par exemple, la commune en est réduite à financer elle-même les chaises vides de la classe. Sur le long terme, impossible d’envisager des investissements conséquents, alors que les directives cantonales sont trop nombreuses aux yeux des autorités actuelles. Bref, pour faire simple, un élu des Planchette nous a glissé qu’aujourd’hui, on tire le chat par la queue. Heureusement que dans ce charmant petit village, le diable se déguise en minou. /aju



