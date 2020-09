Brigandages en hausse dans le canton de Neuchâtel

Une arme à feux, des couteaux ou encore un hachoir : ce sont les objets utilisés depuis fin août lors de brigandages dans le canton de Neuchâtel. En un mois, quatre cas ont été enregistrés entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Dans deux de ces cas, les auteurs ont été attrapés par la police.



Reste que quatre braquages en un seul mois, c’est beaucoup, selon le chargé de communication de la Police neuchâteloise. Georges-André Lozouet précise même que ce chiffre correspond à la moitié des cas enregistrés depuis le début de l’année 2020 dans le canton. Huit braquages sur neuf mois, c’est aussi relativement élevé après la baisse de la criminalité constatée ces dernières années, selon Georges-André Lozouet.

L’année a aussi été particulière puisque les cambriolages ont été peu nombreux pendant la période de semi-confinement lié au coronavirus. De nombreuses personnes étaient alors chez elles et non pas dans les rues, ce qui a réduit drastiquement les possibilités de cambriolages et de vol à l’arrachée.