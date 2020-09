Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

Les habitants du canton se sont prononcés contre l'enveloppe de six milliards de francs pour l'achat de nouveaux avions de combat. Les résultats font état de 61,6% de « non » (37'269 bulletins), contre 38,4% de « oui » (23'242 bulletins). Cinq communes ont accepté l'objet. Le « oui » le plus important vient de La Côte-aux Fées, avec 56,02% de suffrages positifs. C’est à La Chaux-de-Fonds que le non est le plus important avec 67,16% des votes.

La participation s'est élevée à 54,5% pour cet objet de votation fédérale.