Denis Roueche primé dans le Jura

Le jury de la 18e Biennale de visarte.jura a attribué ses distinctions samedi lors du vernissage de l'exposition dans les usines Condor de Courfaivre.

Le Neuchâtelois Denis Roueche partage le Prix François-Lachat avec la Delémontaine Garance Finger.

Il expose un sapin sent-bon géant, une pelouse feutrée et des rouleaux de papier et de toilette en bois, "qui rappelle la belle nature jurassienne, son ambiance et son imagerie, dont la propreté peut même coïncider avec le contexte sanitaire actuel". /ats-cwi