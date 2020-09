Le Parti socialiste loclois dévoile son programme et ses candidats

Les candidats du Parti socialiste du Locle et des Brenets aux élections communales sont connus. Leur programme a aussi été publié hier soir à travers un communiqué. La gauche locloise va présenter trois candidats au Conseil communal. Deux d’entre eux sont Loclois forts d’une solide expérience politique. Il s’agit d’Anna-Catherine Frutschi Lancaster et de Pascal Wurz. Un Brenassier, Stéphane Reichen, a été allié à ces candidats sur cette liste, dans le but de faciliter la continuité après la fusion entre le village et la Mère commune.

Quatorze prétendants figurent sur la liste socialiste pour accéder au Conseil général. Cette liste comporte six femmes et huit hommes, quatre Brenassiers pour dix Loclois. Le parti précise son intention de présenter une sélection équilibrée, au niveau des sexes comme de la représentation des communes. La liste complète est disponible ici.

Le parti précise vouloir maintenir la compresse sur les dossiers qui lui ont tenu à cœur ces dernières années. Ils mettent en avant leur investissement en faveur d’une zone piétonne au centre du Locle, mais aussi de l’installation d’une ligne de transport en commun entre les deux communes fusionnées. Une volonté particulière va être investie dans la création d'infrastructures pour la jeunesse et les familles. Le développement du tourisme dans la Mère commune est aussi un des chevaux de bataille de la gauche locloise pour la prochaine législature./comm-tho