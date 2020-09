ReliÂges contre l’isolement des ainés

Maintenir les activités et favoriser les relations sociales des ainés, c’est le but du projet ReliÂges. Il est mené par le service cantonal de la santé publique, l’Université de Neuchâtel et le Réseau urbain neuchâtelois.

Trois sites ont été retenus pour l’étude : La Grande Béroche, Serrières et Val-de-Ruz. À chaque fois, les ainés ont été invités à des tables rondes afin de permettre aux différents acteurs d’identifier leurs desiderata. Cheffe de l’office de la promotion de la santé et de la prévention, Lysiane Mariani dresse une liste non exhaustive des idées émises par les ainés :