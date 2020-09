Le Denner de Serrières cambriolé

Brigandage tôt vendredi matin au magasin Denner de Serrières. Un individu a menacé l’employé à l’aide de deux couteaux vers 6h20. L’homme s’est fait remettre un butin indéterminé avant de prendre la fuite à pied. Personne n’a été blessé. La Police neuchâteloise a immédiatement mis en place un dispositif dans le secteur, différents services sont mobilisés sur cette affaire et de nombreuses investigations sont en cours.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoin : l’homme mesure 180 cm et est de corpulence mince. Au moment des faits, il était vêtu de noir, portait une casquette noire avec écriture blanche et un masque anti-COVID noir avec un dessin d'une bouche ouverte aux dents apparentes. L’individu portait également un sac de couleur clair et des lunettes de soleil noires. Il s'est exprimé en français avec un accent des pays de l'Est.

Toute personne ayant vu cet individu ou détenant des informations au sujet de ce brigandage est priée de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-aju