Élections communales : La Brévine

La relève citoyenne ne manque pas à La Brévine. Si cinq membres du Conseil général ont décidé de ne pas rempiler pour les quatre prochaines années, sept nouveaux noms se sont ajoutés à la liste de l’Entente. Les habitants se rendront donc aux urnes pour élire les treize membres du législatif parmi quinze candidats.

Cet intérêt relatif pour la chose publique s’explique notamment par la constitution, à chaque fin de législature, d’une commission de recrutement composée d’élus qui encouragent leurs concitoyens à se lancer au service de la commune.

Et les dossiers importants ne manquent pas pour l’avenir. La STEP est en fin de vie après 30 ans de bons et loyaux services et des travaux devraient avoir lieu l’an prochain. L’avenir des écoles dans la vallée est aussi au cœur des questionnements, avec un possible regroupement des classes au collège de La Brévine.

Du côté du Conseil communal, Jean-Maurice Gasser ne se représentera pas. Après dix ans à l’exécutif, dont trois comme président, et à presque 70 ans, il estime qu’il est temps de passer la main. Ses quatre collègues sont prêts à continuer l’aventure et sont certains qu’il sera aisé de lui trouver un successeur disponible et motivé.

Quant à une fusion des villages de la vallée, les autorités de La Brévine n’y sont pas opposées mais elles n’en font pas non plus une priorité. Les trois communes travaillent main dans la main sur de nombreux dossiers comme l’aménagement du territoire, le tourisme ou l’école, et ces rapprochements peuvent suffire comme être un pas vers une prochaine union. /mwi