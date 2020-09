La liste PopVertsSol présente son programme pour Neuchâtel

Trois forces politiques s’allient pour la commune fusionnée de Neuchâtel. La liste PopVertsSol a présenté ce jeudi ses cinq candidats à l’exécutif ainsi que son programme. Parmi les différents axes de la campagne figurent notamment la mobilité urbaine et durable, la création d’un « poumon vert » autour des Jeunes-Rives et une société orientée tant vers la neutralité carbone que vers une économie en circuit court.

Pour rappel, la liste présente trois verts, un popiste et un membre de solidaritéS, soit la conseillère communale sortante Christine Gaillard, le conseiller général sortant et vigneron David de Pury et la déléguée à l’égalité pour le Canton de Neuchâtel, Nicole Baur. Le POP fonde ses espoirs en Thomas Perret, conseiller communal et vigneron à Corcelles-Cormondrèche, tandis que le mouvement solidaritéS présente le conseiller général sortant Dimitri Paratte. /comm-lfe