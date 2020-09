Élections communales : Val-de-Ruz

Refusée par référendum en 2018, la hausse du coefficient fiscal est Le thème sensible… Pour améliorer les finances communales, les Verts, le PS ainsi que le PLR s’affichent tous en faveur d’une augmentation des impôts. Si le PLR insiste sur une gestion rigoureuse des finances, il précise aussi qu’une hausse modeste est défendable. L’UDC, lui ne veut pas en entendre parler. Les Vert’Libéraux estime que l’augmentation du coefficient fiscal n’est pas une priorité de même que le PDC, qui parle surtout d’accueillir des « faiseurs d’emplois ».

L’UDC appuie encore sur le fait que la commune doit absolument limiter ses dépenses.

Tous les partis sont en revanche d’accord sur autre point : il faut favoriser le développement d’une politique économique locale et le commerce de proximité. Le PLR met en plus l’accent sur la nécessité de créer une zone industrielle en complément des zones artisanales villageoises.

Pour le reste, le PS insiste beaucoup sur le bien-être de l’ensemble des citoyens, du plus jeune au plus âgé. Les Verts articulent leur campagne autour d’une mobilité repensée, d’une nature à préserver et de l’efficience énergétique. Les Vert’Libéraux pensent aussi à l’écologie, tout en souhaitant mieux soutenir les PME.

Le PDC met la défense de la famille au centre de ses priorités, il dit aussi vouloir, je cite « réenchanter le Vallon jusque dans les villages les plus éloignés, y compris ceux où l’eau a cessé de couler dans les fontaines ».