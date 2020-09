Élections communales : Cressier

À Cressier, on cherche avant tout la continuité. Dans cette commune à tendance PLR, mais avec une présence socialiste bien marquée, les élections ne devraient pas bouleverser le panorama politique en vigueur, même avec l’arrivée du parti des Verts dans le village.

Ils seront donc 30 à postuler pour 29 sièges au Conseil général. Deux listes ont été présentées aux citoyens. D’un côté, le PLR avec 17 candidats. Et de l’autre, le groupe « Ensemble pour Cressier », alliance de la gauche, entre les partis socialiste et écologiste. Treize noms configurent cette liste.

Le PLR semble se diriger, une nouvelle fois, vers une majorité au législatif et à l’exécutif. Son but est de conserver ses 4 sièges au Conseil communal, en y plaçant notamment deux nouvelles candidates : Laure Persoz et l’actuelle présidente du Conseil général Isabelle Garcia.

Du côté d’Ensemble pour Cressier, on souligne la bonne entente qui règne entre les partis. On n’envisage pas de stratégie de rupture. On cherche plutôt à rétablir progressivement l’équilibre politique. Et cela passe par un deuxième siège au Conseil communal, qui pourrait revenir au Vert Laurent Demarta.

Du côté des objectifs de législature, le PS espère donner une impulsion à un grand projet de chauffage à distance, en collaboration avec la raffinerie. Les Verts, quant à eux, ambitionnent de retoucher légèrement les zones à 30 km/h, de peaufiner la gestion intercommunale des déchets et de mettre un frein à la pollution lumineuse de la commune.

Le PLR annonce, lui, vouloir soutenir la vie associative, promouvoir les énergies renouvelables, mais surtout maintenir une gestion financière stricte pour faire face aux conséquences du coronavirus.

Enfin, si aucun parti n’a définitivement écarté l’idée de fusion. Tous ont plus ou moins remisé ce dossier au placard en attendant des jours meilleurs… et surtout des prétendants idoines. /dsa