Élections communales : La Côte-aux-Fées

C’est l’Entente communale qui est en place à La Côte-aux-Fées. Un groupe qui permet d’avoir pluS de débat et pluS d’avis exprimés selon le président de commune Laurent Piaget. Ce dernier se représente d’ailleurs à nouveau pour siéger à l’exécutif, tout comme ses quatre collègues sortants : Cosette Pétremand, Adrian Prospero, Nathanaël Alber et Willy Gerber.

Avec 22 personnes sur la liste au Conseil général, pour 11 places, L’Entente propose une liste relativement fournie en comparaison avec d’autres petites communes. Selon son président, l’intérêt de la population est stable pour la politique, et les jeunes n’hésitent pas à se lancer. Seul bémol : deux femmes seulement sont sur la liste, une déception pour Laurent Piaget qui a tenté de convaincre d’autres citoyennes de s’engager. A noter encore qu’Yvan Perrin fait partie des candidats, là où il a démarré sa carrière politique il y a une vingtaine d’années.

Lors de la prochaine législature, il faudra remettre à jour le plan d’aménagement local, et se concentrer sur le pompage d’eau potable, avec la station des Combes. Des études sont actuellement en cours.

Le nombre d’élèves de l’école du village sera aussi surveillé.

Quant à une éventuelle fusion avec Val-de-Travers, l’idée n’est pas au programme. Tant que les finances vont bien, et que la population est investie, elle n’est pas une priorité selon le président de la commune de La Côte-aux-Fées./swe