La Bor récolte les fruits abandonnés

Cette année est peu particulière. En plus de la quantité exceptionnelle de fruits à gérer, le pressoir de la coopérative a dû lui aussi faire face au coronavirus. « Nous produisons du jus de pommes qui est vendu dans des bars et restaurants de la région. A cause des fermetures, on en a moins écoulé. Cela représente un trou financier et des stocks que nous allons devoir répercuter sur l’année d’après », explique David Bichsel, membre de la coopérative et responsable des récoltes. Dans le respect des règles sanitaires, le pressoir n'accueille plus qu'un client à la fois et le port du masque est obligatoire. /cde