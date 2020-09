Elections communales : Brot-Plamboz

Les élections tacites de Brot-Plamboz ne génèrent pas un vent de panique dans la localité de la Vallée de La Sagne et des Ponts. La dernière fois que ce cas de figure s’était produit remonte à 2004. Les autorités actuelles reconnaissent que parmi les 295 habitants, il n’est facile de trouver et de motiver 15 personnes à venir garnir les rangs du législatif. D’autant que, globalement, la commune de porte bien : les finances sont saines, grâce à une gestion méticuleuse des deniers publics. Un quartier de villas s’est construit à Brot-Dessus. Et pour permettre aux 38 élèves de l’école obligatoire de se rendre aux Ponts-de-Martel, la commune offre un service de bus scolaire qui propose quotidiennement une dizaine de navettes. Pour la prochaine législature, un dossier occupera fortement les nouvelles autorités : la réalisation du plan d’aménagement local. Le président de commune se dit confiant. Et même si parfois, certains dossiers font des remous, son expérience montre que quand le soufflé monte rapidement, il redescend généralement tout aussi vite.