Conducteurs très indisciplinés pendant le Jeûne fédéral

Excès de vitesse à la pelle, bolides trop bruyants, conducteurs alcoolisés et même un contresens : la Police neuchâteloise a dû se retrousser les manches durant le week-end du Jeûne. Dans un communiqué publié mardi, les forces de l’ordre annoncent un total de 31 excès de vitesse, quatre dénonciations pour du bruit, ainsi qu’un retrait de permis pour ivresse non qualifiée et une interpellation.







A plus de 180km/h à La Tourne



Dans les faits les plus graves, un motard âgé de 30 a été mesuré à la vitesse de 181 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h au col de la Tourne. Il risque un à quatre ans d'emprisonnement. Un automobiliste de 31 ans a, quant à lui, été pincé à 165 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h au Crêt-du-Locle.

Finalement, un chauffeur de 56 ans, qui conduisait un train-routier immatriculé au Portugal a circulé à contresens dans le tunnel sous la Vue-des-Alpes. Il a ensuite été intercepté par une patrouille. L’intéressé a reconnu les faits, tout en déclarant avoir suivi son GPS. Son permis de conduire lui a été retiré directement.





Accidents à la pelle

En tout, la police a recensé cinq accidents de la circulation dont trois avec des blessés dans le canton. Neuf automobilistes se sont vus saisir leur permis pour avoir conduit sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Le taux d’alcool le plus élevé constaté revient à une conductrice avec un taux de 1,2 mg/l soit un équivalent de 2,4 pour mille. /comm-jha