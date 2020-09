La ville de Neuchâtel vibre aux sons d’En plein art

La Ville de Neuchâtel bouge cet été malgré l’annulation du Buskers Festival, de la Fête de la musique et de la Fête de la danse. L’association DLoop Music Creation a mis sur pied En plein art, un cycle de spectacles de rue. La dernière des trois manifestations prévues se tient ce samedi de 16h à 20h à la Place du Grand-Mazel.

L’association a pu organiser ces évènements grâce à des aides du canton, dans le cadre du renforcement des initiatives ponctuelles, et de la Ville de Neuchâtel. La programmation se veut locale et diversifiée avec non seulement des concerts mais aussi des spectacles de danse. Vous pourrez bouger avec la Compagnie PopKorn, Groov'in Fire, Coda Gadjo et Flamenco Roots. /sma