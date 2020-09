Conditions idéales pour la Bilac

La 19e édition de la Bilac s’est tenue samedi matin entre Neuchâtel et Bienne, via le canal de la Thielle dans des conditions idéales sur un plan d’eau sans vague. Cette rencontre populaire de bateaux à rames a réuni cette année 79 embarcations d’aviron pour un total de 380 rameurs et rameuses.

Le quatre de couple de la Société nautique Etoile Bienne a été le plus rapide : il a avalé les 32 kilomètres du parcours en 2 heures 1 minute et 22 secondes. Il est suivi par le huit allemand du Mannheimer Ruder-Club.

Exceptionnellement cette année, les championnats de Suisse d’aviron étaient organisés à Lucerne le même jour, d’où un léger recul de la participation.

Avec une quarantaine de clubs inscrits, la Bilac représente néanmoins la plus importante rencontre d’aviron de Suisse. Son origine remonte à Expo.02.

La 20e édition est déjà programmée le 18 septembre de l’an prochain. /comm-mne