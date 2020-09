Plus de surfaces commerciales et industrielles vides dans le canton

L’ensemble des surfaces non-utilisées ont augmenté de 41% sur un an, selon le Service de statistique cantonal. Cela représente environ 63'500 mètres carrés n’ayant aucune utilité économique, dont près de 33'500 dans la seule région des Montagnes. À l’inverse, la situation s’est améliorée dans le Val-de-Ruz et dans le Val-de-Travers, la région vallonière ayant diminué de moitié la quantité de locaux disponibles.

À l’échelle du canton, c’est la catégorie « bureaux et cabinets médicaux » qui concentrent la plus grande quantité de biens à remettre, soit près de 100 biens et plus de 21’500 mètres carrés à remettre. Cette hausse générale de locaux non-utilisés ne rime pas forcément avec une baisse de loyer. Alors que le nombre de locaux de vente est en augmentation de 69% sur l’année écoulée, le Service de statistique cantonal a constaté dans ce cas une hausse de 32 francs par mètre carré en moyenne, soit +16.8%. /comm-lfe