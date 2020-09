Le POP veut se renforcer au législatif du Locle

Le POP a présenté vendredi ses candidats à l’exécutif et au législatif pour les élections communales du 25 octobre au Locle. Cinq candidats sont en lice pour le Conseil communal, dont les deux sortants Cédric Dupraz et Denis de la Reussille. Les trois autres candidats ont actuellement des mandats dans des législatifs. Cette liste est qualifiée de « solide, expérimentée et mixte », par Stéphanie Hügli, présidente du parti et présidente du Conseil général.

Pour le législatif, la section locloise du POP présente une liste de 23 noms au total. Des candidats de « toutes catégories d’âge et d’horizons socio-économiques, professionnels et culturels très variés », toujours selon Stéphanie Hügli. Avec cette liste, le POP entend renforcer sa présence au législatif. Actuellement, les élus popistes occupent 16 sièges.

La législature à venir verra notamment le projet de fusion avec Les Brenets se concrétiser. Différents thèmes sont mis en avant par le parti comme un renforcement de la politique jeunesse, l’écologie, l’égalité et l’importance des prestations sociales : « En cette période difficile où les perspectives économiques sont négatives, il est particulièrement primordial de maintenir les prestations à la population. Les services publics sont d’autant plus importants lorsque la précarité vient frapper aux portes des foyers », selon Léa Eichenberger, députée, conseillère générale et candidate à l’exécutif. /comm-cde