Le SHCC veut encore grandir en Ligue A

L’heure de fouler à nouveau le bitume est arrivée pour le Streethockey club La Chaux-de-Fonds. Le SHCC reprend le championnat de Ligue A samedi contre Gals à 14h au Parc des sports de La Charrière.





Objectif dernier carré



Les Abeilles partent dans un nouveau championnat avec le moral au beau fixe. L’équipe a en effet terminé la dernière saison, avant son interruption, à la troisième place du classement. Pour le nouveau millésime, elle espère pouvoir enfin atteindre les demi-finales des play-off pour la première fois, et se rapprocher des grosses cylindrées que sont Sierre et Oberwil.





Un international tchèque à La Charrière

Selon le club, l’objectif est atteignable, notamment au regard du recrutement. Le SHCC comptera sur le renfort d'un international tchèque, en la personne du défenseur Jakub Hasman, et enregistre également les retours de Brian Jutzi (ex président-joueur qui a disputé la dernière saison à Sierre), Manuel Mballa (junior du club qui a disputé une saison à Kernenried) et Andrea Gamba.







Les 20 ans en perspective

Sur le banc, Jean-Fred Tschanz sera toujours l’entraîneur principal. Gregory Ferrington, pilier du club et de la première équipe, officiera comme assistant et remplace Stéphane Fleury.

Le SHCC a donc le moral au beau fixe pour cette saison qui s’achèvera en 2021, année des 20 ans du club. /lre