Le PS veut détrôner le PLR au législatif de Val-de-Travers

Le Parti socialiste souhaite devenir le premier parti du Val-de-Travers. Avec 22 candidats, dont huit sortants et dix candidates, les socialistes ambitionnent de se renforcer au niveau du Conseil général. Au vu des différences ténues entre le PLR (14 sièges) et le PS (13 sièges), la bataille s'annonce serrée.



En ce qui concerne le Conseil communal, le PS souhaite y maintenir ses deux sièges. Le sortant Frédéric Mairy souhaite rempiler, au contraire de Christian Mermet qui mettra, comme annoncé, un terme à ses activités à la fin de la législature. Le parti présentera un éventuel candidat après les élections communales du 25 octobre.

Dans son programme, le PS veut favoriser notamment les habitats durables et l’accompagnement des projets économiques et touristiques locaux. Le Parti socialiste du Val-de-Travers invite les citoyennes et les citoyens à participer à l’évolution du programme via un boîte à idées sur leur site internet. /comm-lfe