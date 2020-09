Élections communales : Les Verrières

Aux Verrières, deux partis s’affrontent : la Liste verrisanne et le Parti libéral radical. Ce dernier est minoritaire avec actuellement 6 siège sur les 15 que compte le Conseil général. Le PLR entend bien augmenter le nombre de ses représentants. Pour cela, il présente sa plus grosse liste en 3 législatures, avec 10 candidats. Du côté du Conseil communal, la tâche s’annonce plus difficile pour les libéraux-radicaux puisque la seule élue ne souhaite plus siéger au sein de l’exécutif.

Du côté de la Liste verrisanne, 3 sortants sur 4 souhaitent à nouveau reprendre leur place au sein du Conseil communal. Avec 12 candidats sur sa liste pour le Conseil général, le parti souhaite logiquement maintenir sa majorité que ce soit à l’exécutif ou au législatif.

Contrairement à d’autres communes, la rivalité entre les deux partis s’arrête là. Tous disent travailler ensemble pour Les Verrières : le maintien du patrimoine communal, les routes et les bâtiments restent au cœur des préoccupations des deux camps. Et quand on parle d’une éventuelle fusion avec Val-de-Travers, les deux partis mentionnent « des discussions de plus en plus présentes » au sein de la population. Mais personne au niveau politique ne souhaite pour le moment relancer le dossier. /swe