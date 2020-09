Car postal : la télécabine qui devient abribus à La Brévine

Trois tons bien particuliers et une couleur jaune qui font partie de l’identité suisse et du canton de Neuchâtel depuis 100 ans. C’est en effet le 16 septembre 1920 que la première ligne motorisée de Car postal était inaugurée entre Le Locle et Couvet via La Brévine, succédant ainsi à une diligence postale.

L’anniversaire a été célébré mercredi dans la Sibérie de la Suisse, en présence de représentants de la direction de la compagnie, des autorités des communes concernées et d’anciens chauffeurs.

Si les liaisons avec cars postaux sont apparues sur une ligne tout d’abord, elles se sont rapidement étendues plus loin dans le canton. Car postal transporte aujourd’hui 2 millions de passagers par année dans le canton via 16 lignes et 280 arrêts.