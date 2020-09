Prévenir les troubles du langage au plus tôt

Le dépistage précoce des troubles du langage est essentiel au bon développement de l’enfant et dans la lutte contre l’échec scolaire. Ainsi, le centre d’orthophonie de la Ville de Neuchâtel a dévoilé mardi un projet de prévention intitulé « 3, 2, 1… Parlez ! ». Celui-ci se présente sous la forme de trois brochures abordant, de manière simple et concise, l’un des thèmes choisis par les thérapeutes du centre. Ces publications sont destinées aux parents et aux enseignants des premiers niveaux de scolarité. Elles seront distribuées dans les écoles, les cabinets pédiatriques ou encore les structures d’accueil extrafamilial.





Un projet de prévention en trois volets

Les trois thèmes ont été choisis, car ils reviennent régulièrement dans les questions des parents. Ils ont également fait l’objet récemment de nombreuses recherches. Chacune des brochures a donc pour but de répondre à une problématique différente, d’offrir une information à jour et de tordre le cou aux idées reçues.



L’imprimé consacré au développement du langage liste les points de repère et les signaux d’alerte de 0 à 4 ans.