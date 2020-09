Élections communales : Neuchâtel

Une identité politique à construire pour la future troisième ville de Suisse romande. Dès le 1er janvier, la commune fusionnée de Neuchâtel réunira la Ville de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Les élections communales du 25 octobre auront un goût particulier puisqu’il n’y aura qu’un Conseil communal et qu’un Conseil général à élire, contre quatre actuellement en place. Vingt candidats se disputent les cinq sièges de l’exécutif et 184 candidats tenteront de conquérir les 41 places au législatif. On fait le tour des enjeux avec Sonia Bernauer Miaz :