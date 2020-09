Élections communales : Lignières

Deux partis mènent la politique à Lignières, le PLR et le PS. Les libéraux-radicaux sont largement majoritaires actuellement avec 13 sièges sur les 17 du conseil général. Et cela le restera avec une liste de 12 candidats pour ces élections communales. Du côté des socialistes, ils ne présenteront que trois personnes alors qu’ils comptent actuellement quatre élus au législatif et un au Conseil communal. L’élection sera donc tacite avec seulement 15 prétendants pour les 17 places à pourvoir au Conseil général.



La période Covid n’a pas aidé mais la démotivation pour la politique locale prend une tournure inquiétante. Car une fois les cinq personnes à l’exécutif choisies, il ne restera plus que dix membres au Conseil général, alors que le quorum pour que le législatif puisse siéger est fixé à neuf. En dessous, le fonctionnement politique de la commune n’est plus possible et c’est le Canton qui devrait alors administrer Lignières. Situation donc limite et critique pour la prochaine législature durant laquelle le mot fusion reviendra sur toutes les lèvres, mais avec cette grande question : avec qui ? Du côté du Landeron, les discussions sont compliquées mais la porte n’est pas totalement fermée. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Et partir à trois avec Cressier et Cornaux n’est pas viable, selon le PLR et le PS.



Pour les deux partis, il s’agira aussi de tenter d’améliorer les finances communales qui se sont souvent affichées en rouge ces dernières années. Le PS mise sur un développement de l’attractivité et de nouvelles zones à bâtir pour attirer de nouveaux habitants et si possible des familles. Il en va aussi de la survie de l’école du village. Le PLR espère lui accueillir quelques petites entreprises et commerces. Tout cela passera donc par le plan d’aménagement local.