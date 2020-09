Street Musik Box à La Tchaux

C’est une rencontre avec des membres de l’association chaux-de-fonnière des 3 Soleils, active au Mali dans les domaines de l’environnement, de l’éducation et de la musique qui ont conduit Jérôme, Karim et leur boites à musique jusqu’à la Métropole horlogère. Une collaboration qui devrait s’intensifier à l’avenir.

En attendant, les deux compères de The Atomik Nation ont rencontré plusieurs acteurs culturels de la région et notamment l’automatier François Junod, à Sainte-Croix. Cette dernière rencontre doit permettre à The Atomik Nation de ne plus fabriquer ses boîtes à musique en Chine, comme l’explique Jérôme, membre du collectif :