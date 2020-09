Difficile de circuler en train entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains dimanche après-midi. Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Auvernier et Neuchâtel-Serrières. Un train bloquait la ligne selon les CFF.

Les usagers ont fait face à des retards et des suppressions. Difficile de circuler en train entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains dimanche après-midi. Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Auvernier et Neuchâtel-Serrières. Un train bloquait la ligne selon les CFF. /swe