Grand nettoyage à Chaumont

Un sac poubelle de 35 litres: c’est ce qu’ont récolté les enfants du Collège de Chaumont vendredi dans le cadre des Poutzdays. Agés entre 5 et 9 ans, ils étaient accompagnés de leurs deux enseignantes. Ensemble, ils ont nettoyés les alentours de leur école : la cour, le terrain de football et la forêt à proximité. Puis le groupe s’est dirigé vers le funiculaire de Chaumont afin de nettoyer la place de pique-nique et d'autres alentours.



Si de nombreux plastiques ont été ramassés, les enfants ont aussi découvert des pots de fleurs brisés en forêt, des pailles et beaucoup de morceaux de verre. Bien équipés, ils ont tout récolté dans un grand sac poubelle.



Pour la dizaine d’enfants du collège, la matinée était donc placée sous le signe du jeu à l’extérieur : tels des enquêteurs, les bambins devaient rechercher le maximum de déchets possibles. Une action qui s’intégrait parfaitement dans le cadre de leur programme scolaire selon l’enseignante titulaire Jennifer Parisot.