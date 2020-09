Nounours remporte le Prix BCN Boost

Nounours est le premier lauréat du concours destiné aux jeunes entrepreneurs âgés de 16 à 26 ans. La plateforme digitale a tiré son épingle du jeu lors de la finale du Prix BCN Boost ce jeudi. De jeunes entrepreneurs ont dû convaincre un jury d’apporter leur soutien à leur projet en trois minutes. Cet outil numérique permet la vente, l’achat et l’échanges de biens destinés aux enfants. Les porteurs du projet, Romane Haldimann et Paul Faivre, ambitionnent de changer les modes de consommation des biens pour les bambins, de réduire les budgets des ménages et leur empreinte carbone.

Le directeur général de la BCN Pierre-Alain Leuenberger qui a remis aux lauréats la récompense d’une valeur totale de 10'000 francs est satisfait de cette première édition qui « a rencontré un joli succès et montre que l’esprit d’entrepreneuriat est bien présent chez les jeunes Neuchâtelois ». /comm-nmy