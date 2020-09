Le PLR Le Locle/Les Brenets aligne ses forces

Le PLR loclois-brenassier est prêt pour la bataille électorale. 35 citoyens se présentent pour l’élection au Conseil général. Parmi les prétendants se trouvent huit femmes et sept ressortissants des Brenets. 30% des candidats sont âgés de moins de 30 ans. Du côté du Conseil communal, les 2 sortants Claude Dubois (61 ans), et Jean-Paul Wettstein (63 ans) se représentent. Ils seront accompagnés de Sarah Favre (30 ans), enseignante et agricultrice, Jémina Manitha (32 ans), actuellement en formation de commerce, et Anthony von Allmen (28 ans), secrétaire général du PLRN. Dans les axes de campagne mis en avant par le PLR du Locle et des Brenets figurent une meilleure gestion des finances, des places de parc favorisant les petits commerces ainsi qu’un développement énergétique durable et local. /comm-lfe