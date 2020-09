L'Ajoie ne vibrera pas au rythme de la St-Martin

L’édition 2020 de la St-Martin sera complètement perturbée par la pandémie de coronavirus. Le marché à Porrentruy est annulé, de même que le grand repas traditionnel en salle du séminaire. « Il est impossible d’organiser cela en toute sécurité », ont annoncé les présidents des comités du marché de la St-Martin de Chevenez et Porrentruy vendredi. A Chevenez, il n’y aura ni bar, ni dortoir, ni souper. « C’est le plus raisonnable », d'après les organisateurs. Toutes les marches gourmandes et animations prévues en Ajoie ont également été annulées. Les festivités de la St-Martin et du « Revira » étaient prévues du 13 au 16 novembre et le week-end suivant.

Tous ces événements rassemblent chaque année environ 60'000 personnes, dont entre 40'000 et 50'000 à Porrentruy, 3'000 à Chevenez et 10'000 dans les différentes marches. /jpi-gtr