L’ambition du PLR pour Neuchâtel : conserver les acquis

Garder un statut similaire dans la future commune fusionnée de Neuchâtel. Le Parti libéral-radical a présenté ses ambitions jeudi en vue des élections communales du 25 octobre. Le PLR entend garder deux sièges au Conseil communal et rester l’un des groupes les plus importants au sein du Conseil général. À Neuchâtel par exemple, le parti compte 13 élus, comme le PS. Pour y parvenir, les libéraux-radicaux présentent 39 candidats au législatif et cinq candidats à l’exécutif, soit Violaine Blétry-de Montmollin, Didier Boillat, Alexandre Brodard, Alain Rapin et Christophe Schwarb.

Durant la prochaine législature, le PLR souhaite s’engager pour des finances saines, pour une optimisation de la rentabilité du patrimoine et pour un soutien à l’économie de proximité.

Le parti affiche aussi des objectifs environnementaux et vise une meilleure efficacité énergétique du patrimoine public, l’implantation de bornes de recharge pour vélos et véhicules électriques, ainsi que la prolongation de la ligne du Littorail.

Le PLR imagine également créer un quartier test en matière d’innovation dans la zone qui abrite Microcity et le CSEM.

Finalement, les libéraux-radicaux s’investiront pour le développement de structures d’accueil, pour un soutien aux associations locales et pour le développement d’infrastructures sportives. /comm-sbe