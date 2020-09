Coup de pelle officiel pour La Capitane

De futurs appartements très prisés

Débuté en 2010, le projet de « La Capitane » a pour but la construction d’une résidence pour personnes âgées ou handicapées sur l’ancien site de l’hôpital de la Béroche. Le site doit accueillir 35 appartements avec encadrement, soit 10 trois pièces et demie, 24 deux pièces et demie et un cinq pièces et demie destiné au futur concierge.

Après de multiples oppositions, la Fondation de l’ancien hôpital de la Béroche a enfin pu concrétiser le projet. Si aucun logement n’a encore été offert sur le marché, de nombreuses personnes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. Une soixantaine de demandes sont parvenues à la fondation.