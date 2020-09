Val-de-Travers : le PLR ambitieux

Le PLR annonce la couleur : le parti ambitionne de rester le premier parti de la commune de Val-de-Travers après les élections du 25 octobre. À ce jour, les libéraux-radicaux occupent trois sièges sur cinq au Conseil communal et 14 sur 41 au Conseil général.

La liste PLR au législatif comporte 33 noms. Des personnalités « issues de tous les milieux professionnels, jeunes et expérimentés, » selon le communiqué de presse du parti. Avec une moyenne d’âge de 45 ans, les libéraux-radicaux indiquent avoir la liste la plus jeune, mais pas la plus féminine, avec seulement trois candidates.

Le PLR précise que trois axes déterminants vont dicter le travail de ses futurs élus : « une économie prospère, une forte attractivité résidentielle et une société durable ».

Le parti se réjouit par ailleurs que le débat soit sain au sein des autorités de Val-de-Travers, ce depuis la fusion des neuf communes en 2008. /comm-mwi