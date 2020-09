Un sérieux coup de neuf pour le cimetière de Beauregard

Au nord du site, trois éléments se distinguent. Tout d’abord, un bâtiment semi-enterré accueille les nouvelles chambres mortuaires. L’édifice est relié par les sous-sols à la chapelle laïque. Cette dernière, qui a été complètement rénovée, vient de rouvrir ses portes.

Directement accessible depuis l’avenue Edouard-Dubois se trouve un autre édifice. C’est en son sein que se déroulent la gestion et la préparation des corps. Le bâtiment abrite des vestiaires, une salle dédiée à la toilette mortuaire, les chambres froides, et le tout nouveau four crématoire. Un « monstre » qui s’étend sur deux étages.

Et enfin, surplombant cette structure, le pavillon d’accueil est « beaucoup plus visible. Il apparaît comme un point de repère », explique Pierre Minder, l’architecte du projet.