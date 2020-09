Les élus neuchâtelois à Berne appelle à voter non à l’initiative de résiliation

Actuellement réunis à Berne pour la session d’automne, les députés du canton de Neuchâtel envoient une consigne de vote unanime. Selon une prise de position diffusée mercredi, ils appellent à voter non à l’initiative de l'UDC dite « de résiliation ». Les parlementaires fédéraux pointent notamment du doigt la menace que représente cette initiative. Pour eux, elle risque de mettre fin à la voie bilatérale et aurait des effets particulièrement néfastes pour le canton de Neuchâtel. Les élus concluent que le texte pénaliserait l’exportation, l’attractivité économique et les conditions de travail dans l’ensemble de l’Arc jurassien. /comm-lfe