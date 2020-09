L’invité de Joëlle : l’amour au temps du Covid

La crise sanitaire que nous vivons depuis six mois a changé beaucoup de choses dans notre quotidien. À commencer, peut-être, par notre relation aux autres, des relations à distance, les bises et les poignées de main proscrites… Comment faire des rencontres, comment s’aimer au temps du Covid-19. Pour en parler, mercredi matin, l’invité de Joëlle était Vincent Jobin, sexothérapeute et responsable du dépistage au GSN, Générations sexualité Neuchâtel. /jhi