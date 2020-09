Extension de la carrière en question à La Sagne

On a parlé extension de carrière mardi soir à La Sagne. La grande salle communale du village était pleine de citoyens inquiets, interrogatifs ou simplement curieux d’en apprendre plus sur ce projet. Plus de 80 personnes ont répondu à l’invitation de la commune et des différents acteurs.

La société qui exploite la carrière du Bois-Vert dans la forêt à l’ouest du village arrive aux limites de ce qu’elle est autorisée à prélever. Elle souhaite obtenir une extension de son permis, en prévision des grands chantiers prévus dans les Montagnes neuchâteloises, notamment les contournements des deux villes du Haut. L’exploitation du site se poursuivrait ainsi pendant 20 ans pour l’extraction et 30 ans pour le comblement.

Selon le projet d’extension, le trafic des camions et les nuisances sonores ne devraient pas augmenter. Des arguments qui n’ont pas convaincu l’entier des personnes présentes à la séance d’information.

Le dossier prévoit que le site puisse accueillir des matériaux de type B. Selon l’ordonnance fédérale en la matière, cela implique notamment les « déchets minéraux contenant des fibres d’amiante liées », ce qui n’a pas manqué de susciter de l’inquiétude dans l’assistance. La représentante de l’entreprise qui a élaboré le projet a tenté de rassurer en expliquant que de tels déchets seraient enfermés dans des casiers avant d’être enterrés.

L’exploitation de cette carrière rapporte ces dernières années à la Commune entre 53'000 et 76'000 francs. Un montant qui pourrait grimper jusqu’à 150'000 francs à l’avenir.



Le président du Conseil communal de La Sagne, André Meister :