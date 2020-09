Un espaceVAL solaire

La plus grande centrale photovoltaïque participative du canton est en service depuis le 31 juillet. Elle se situe sur le toit de espaceVAL à Couvet. La presse était conviée à venir découvrir les installations mardi matin. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la coopérative solaire Neuchâtel (COOPSOL) la commune de Val-deTravers et l’ECAP, l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Neuchâtel.

Cette centrale solaire de plus de 2'000 mètres carrés, composée de 1’272 panneaux, affichera une production annuelle de 395'000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 110 ménages. Son coût : 425'000 francs, financé à l’aide d’un modèle particulier.