RHNe prêt à affronter une deuxième vague

Pas question de recruter au RHNe. Pour affronter une éventuelle deuxième vague de coronavirus, le Réseau hospitalier neuchâtelois mis sur les effectifs déjà à disposition. Les HUG avaient quant à eux annoncé vouloir engager 380 soignants. Le RHNe ne fera pas non plus appel au personnel d’institutions privées comme ça avait été le cas au printemps.

En cas d’un nouvel afflux de patients atteints du Covid-19, le Réseau hospitalier neuchâtelois cherchera avant tout à transférer son personnel vers les unités qui pourraient se retrouver en sous-effectif. « Nous savons très bien qu’il y aura une problématique au niveau des ressources qualifiées. La stratégie du RHNe est de reconvertir certaines unités comme nous l’avons fait lors de la première vague », explique Ronan Beuret, responsable de la cellule vigilance Covid.

La question du matériel préoccupe aussi les hôpitaux. Après l’expérience difficile de ce printemps, Ronan Beuret affirme que cette fois-ci aucune pénurie n’est à prévoir : « Lors de la première vague, nous avons dû courir pour trouver le matériel nécessaire. Maintenant à ce niveau-là, nous sommes couverts et avons des stocks confortables ».

Actuellement, le RHNe affirme disposer d’une marge de manœuvre sur le taux d’hospitalisation. Vendredi, 324 lits étaient occupés sur tout le réseau pour un total estimé à 400. Pierre-Emmanuel Buss, responsable communication du RHNe, rappelle que les hôpitaux disposent de six lits en soins intensifs et que ce total a été poussé à trente au moment de la crise. Si besoin, l’annulation des opérations non-urgentes reste un scénario possible.