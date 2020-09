Les vert’libéraux à l’assaut du canton

Renforcer leur présence et conquérir de nouvelles régions, c’est l’objectif des verts’libéraux neuchâtelois aux prochaines élections communales. Le parti présentait ses listes ce samedi au Laténium à Hauterive. Avec 76 candidats en lice pour les législatifs de neuf communes et dix candidats pour les exécutifs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, les vert’libéraux entendent concrétiser leur progression aux dernières Fédérales.

Leur objectif est clair, entrer ou renforcer leur présence dans tous les législatifs des communes où ils présentent des listes (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Neuchâtel, Milvignes, Hauterive, La Tène, Le Landeron). Ils briguent également un siège dans les exécutifs de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, et sont à disposition pour d’autres places au sein des Conseils communaux là où l’élection se fait par le Conseil général.