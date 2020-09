Une collaboration RHNe et NOMAD intensifiée pour le dépistage pédiatrique à partir de jeudi

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et Neuchâtel Organise le Maintien à Domicile (NOMAD) ont mis en place jeudi un dispositif élargi de dépistage pédiatrique du coronavirus. Les particularités épidémiologiques et cliniques des enfants nécessitent une approche différente. NOMAD vient donc épauler RHNe et les pédiatres pour éviter une saturation du système de santé neuchâtelois et permettre un meilleur suivi de l’évolution de l’épidémie. En cas de symptômes développés chez l’enfant jusqu’à 12 ans, l’OFSP recommande aux parents de prendre contact avec leur pédiatre ou, le week-end, d’appeler la ligne de tri infirmier de NOMAD. Les enfants dès 12 ans présentant des symptômes de Covid-19 sont soumis aux mêmes critères que ceux appliqués aux adultes. /comm-nmy