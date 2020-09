Les Chaux-de-Fonniers sponsorisés pour visiter Winterthour

Pérenniser la relation d’amitié entre Winterthour et La Chaux-de-Fonds. La conviction de la fondation du même nom demeure identique 29 ans après sa création. Et les projets ne manquent pas. Dernier en date, celui présenté ce jeudi dans la Métropole horlogère. Quelque 10'000 francs de bons de réduction (environ 100 francs par personne), sont mis à disposition par la fondation aux 50 premiers habitants qui souhaitent découvrir la ville sœur en y passant au moins une nuit.

L’offre, valable du 7 septembre au 8 novembre, s’accompagne de la publication regroupée de deux cartes de sentiers pédestres entourant les deux villes et traduites désormais dans les deux langues : les Chemins des 7 abeilles à La Chaux-de-Fonds et le Rundweg de Winterthour (70 kilomètres répartis en 10 étapes).

L’opération est rendue possible grâce au subventionnement des deux communes (21'000 francs par année) et avec le soutien de Tourisme neuchâtelois et Winterthur Tourismus.

Pour rappel, la Fondation La Chaux-de-Fonds-Winterthour a vu le jour en 1991, à l’initiative du conseiller communal chaux-de-fonnier Francis Matthey et de son homologue alémanique de l’époque. Elle a depuis contribué à de nombreux échanges à divers niveaux entre les deux villes. /lre