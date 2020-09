Un château qui cache bien son jeu

Cette troisième campagne de fouilles est la dernière sous cette forme-là. « Du travail, il y en a toujours. On pourrait continuer bien longtemps et plus largement dans toutes les directions, mais il s’agit de ne pas ratiboiser le site au niveau archéologique », tempère Christian de Reynier. En effet, les travaux de restauration doivent reprendre pour se conclure ses prochains mois. Par la suite, l’OPAN proposera quelques sondages plus réduits pour répondre à un certain nombre de questions./dsa