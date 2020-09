Henri Dès chante contre le coronavirus

Le chanteur mise avant tout sur la simplicité pour transmettre un message sérieux. C’est selon lui un élément essentiel pour des mélodies réussies qui se retiennent facilement.

En novembre, le chanteur avait été victime d’un arrêt cardiaque et contraint d’annuler tous ses concerts. « J’ai profité de la pandémie pour me remettre sur pieds, reprendre mon souffle et travailler ma guitare », explique-t-il. De futurs concerts sont déjà agendés mais restent pour l’heure incertains. /cde