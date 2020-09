Val-de-Ruz pourrait rejoindre le Parc Chasseral

Un agrandissement du territoire couvert par le Parc naturel régional Chasseral. C’est ce qui figure dans le projet de renouvellement du label fédéral pour les années de 2022 à 2031. Actuellement mis en consultation jusqu’au 30 septembre 2020, ce projet prévoit un agrandissement du terrain de 20%.

25 communes composeraient alors l’association, contre 21 actuellement. Val-de-Ruz fait partie de communes intéressées à rejoindre le Parc, tout comme la Ville de Neuchâtel pour ses zones forestières. Evilard-Macolin et Twann-Tüscherz sont les autres villages qui ont manifesté leur intérêt.

La charte contient aussi les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du Parc Chasseral par rapport aux autres acteurs et institutions régionaux pour les dix prochaines années, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des enjeux à venir. /comm-swe